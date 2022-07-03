Ordu'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı - Haberler

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Ordu'da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ordu'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Ulubey ilçesinde bağlı Akpınar Mahallesi Ulubey-Ordu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali K. idaresindeki 52 DN 198 plakalı otomobil, Sadi Ün yönetimindeki 52 DA 138 plakalı otomobil ile Avni K.'nın kullandığı 52 DS 008 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada, Mehmet Ali K. idaresindeki Tofaş marka otomobil, adeta ikiye katlanırken, yaralanan toplam 9 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Selim Kuşcu/İHA)

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