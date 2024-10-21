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Ordu'da 285 Bin Kişiyi Zehirleyecek Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ordu'da 285 Bin Kişiyi Zehirleyecek Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 285 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında 285 bin kişiyi zehirleyecek miktarda olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında batı illerine sevkiyat yapan tır içerisinde yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs yakalandı. Tırda yapılan aramada 68 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, piyasaya sürülmeden ele geçirilen uyuşturucu madde ile yaklaşık 285 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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