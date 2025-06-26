Ordu'da 26 Aranan Şahıstan 19'u Tutuklandı

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Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu aranan 26 kişiden 19'u tutuklandı. Son 9 günde 121 şahıs hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 26 şahıstan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 9 günde yapılan çalışmalar neticesinde 121 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 26 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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