Ordu'da 24 Aranan Şahıstan 17'si Tutuklandı

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Ordu'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, aranan 24 şahıstan 17'si tutuklandı. Son bir haftada toplam 105 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 24 şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 105 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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