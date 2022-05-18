Ordu'da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Haberler

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Ordu'da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da 20 uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ordu'da son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı.

Ordu'da son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alınırken 7 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe amirliklerince 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde, ev ve eklentilerde yapılan aramalarda 403 gram uyuşturucu madde ve 27 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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