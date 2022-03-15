Ordu'da 20 kadına fuhuş cezası - Haberler

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Ordu'da 20 kadına fuhuş cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da 20 kadına fuhuş cezası

Ordu'da son bir hafta içerisinde 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

ORDU (İHA) - Ordu'da son bir hafta içerisinde 72 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 27 kişiye açıktan alkol tüketiminden, 20 kadına fuhuş yapmaktan, 7 kişiye kumar oynamaktan, 6 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye gürültü yapmaktan, 3 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kaçak alkol üretiminden, 7 kişiye havai fişek atmaktan Kabahatler Kanunu'na göre ceza uygulandı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 36 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 29'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kabahatler Kanunu, Mart, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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