Ordu'da 2 Milyon TL'lik Altın Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da bir kuyumcudan yaklaşık 2 milyon TL tutarında altın çalan ve Trabzon'da polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde bulunan Vitrin Kuyumculuk'ta dün akşam saat 17.10'da meydana gelen olayda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan altınları çalarak kaçan A.Ş. (54) isimli şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece saatlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU