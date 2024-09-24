Ordu'da 180 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Ordu'da polis ekiplerince, kargo gönderisinde yapılan aramada 180 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, kaçak tütün ve tütün mamulü ürünlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından Fatsa ilçesinde iki ayrı kargo gönderisinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan 180 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yapılan çalışmada 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU