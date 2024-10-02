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Ordu'da 150 Bin Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

Ordu'da 150 Bin Adet Boş Makaron Ele Geçirildi
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Ordu'da yapılan operasyonda, kaçak tütün ve mamullerine yönelik çalışmalar kapsamında 150 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 150 bin adet boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, Altın Ordu ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 150 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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