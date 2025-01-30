Ordu'da 10 Yıldan Fazla Hapis Cezası Olan 5 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde haklarında 10 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanında nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahıslar ile 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'dolandırıcılık', '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hırsızlık' ve 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçlarından haklarında 33, 22, 19, 15 ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli şahıs yapılan operasyonlar sonucu yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU