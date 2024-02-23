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Ordu'da 1 Ton Kıyılmış Tütün ve 7,5 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

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Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde mükerrer bandrollü 1 ton kıyılmış tütün ve 7,5 milyon boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan bir tırda 7 milyon 500 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ile 1 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde mükerrer bandrollü 1 ton kıyılmış tütün ve 7,5 milyon boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan bir tırda 7 milyon 500 bin adet mükerrer bandrollü boş makaron ile 1 ton mükerrer bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ordu Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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