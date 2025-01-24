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Ordu'da 1 Milyon 177 Bin Araç Denetlendi

Ordu'da 1 Milyon 177 Bin Araç Denetlendi
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Ordu'da 2024 yılı içerisinde 1 milyon 177 bin araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 153 bin 94 sürücüye işlem yapılırken, 5 bin 440 araç trafikten men edildi. Denetimler, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla devam ediyor.

Ordu'da 2024'te 1 milyon 177 bin araç ve sürücüsü denetlendi, 153 bin araç sürücüsüne işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'trafikte sıfır can kaybı' hedefiyle, vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 2024 yılında toplam 1 milyon 176 bin 992 araç kontrol edildi. Denetimlerde 153 bin 94 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapılırken, 5 bin 440 araç trafikten men edildi, 2 bin 826 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. Yine geçen yıl kentte 18 kişi meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti, yaşanan 2 bin 505 yaralamalı trafik kazasında toplam 3 bin 780 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün trafikte can ve mal güvenliği sağlamak adına il genelinde yaptığı denetimler sürüyor. Dron destekli denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte cep telefonu kullananları tespit ediyor. Ekipler uygulama noktalarında ise modifiyeli araç, filmli cam, abartılı egzoz gibi kontrolleri sağlıyor. Kurallara uyan araç sürücüleri ise hem bilgilendiriliyor, hem de kurallara uymaları noktasında uyarılıyor.

Vatandaşlar denetimlerden memnun

Yapılan denetimlerin insanların can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen sürücü Cemal Dursun, "Buradaki hedef can ve mal güvenliğini korumak. Denetimlerin sık sık yapılması önemli" dedi. İrfan Atan ise "Kesinlikle bu tür uygulamalardan memnunuz, olması gereken denetimler. Bu hususta emniyet mensuplarımıza tebrik ediyoruz. Bizim de çocuğumuz var. Aynı zamanda kendimi için de çok yararlı" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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