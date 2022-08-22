Ordu yerel haberleri: Ordu'da sürücülere emniyet kemeri uygulaması 3. Sayfa Haberleri Ordu habere göre Ordu'da sürücülere emniyet kemeri uygulaması Ordu'nun Ünye ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazalarda yaralanmaların hafifletilmesi açısından polis ekiplerince emniyet kemeri kontrol uygulaması yapıldı. Ordu'da sürücülere emniyet kemeri uygulaması ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde trafik güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek kazalarda yaralanmaların hafifletilmesi açısından polis ekiplerince emniyet kemeri kontrol uygulaması yapıldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde denetim gerçekleştirildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemerleri kontrol edildi. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılırken denetimlerin devam edeceği belirtildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör Hisarcık Ünye Ordu 3. Sayfa Yerel Haberler

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