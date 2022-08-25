Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu 3. sayfa haberleri | Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Ordu 3. sayfa haberleri | Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen ve dur ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonucunda içerisinde bulunan 2 şüpheliyle birlikte yakalandı. Yakalanan araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 433 gram metamfetamin maddesi, 82 gram skunk maddesi, 3 gram toz esrar maddesi, 2,5 gram plaka esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan gözaltına alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ordu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title