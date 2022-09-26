Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da torbacılara aman yok
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Gelen Ordu haberlerine göre Ordu'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı çalışmalar sürüyor.
Ordu'da 'torbacı' tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı çalışmalar sürüyor.
İl genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 15 operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. 14 kişi hakkında adli işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanların üst ve evlerinde çok miktarda uyuşturucu hap ve yaklaşık 15 kilo esrar ele geçirildi.
Yetkililer, operasyonların aralıksız süreceğini açıkladı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa