Ordu 3. sayfa haberleri: Ordu'da cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi

Ordu'da cesedi bulunan bebeğin annesi adliyeye sevk edildi

ORDU - Ordu'da dün akşam saatlerinde bulunan bebek cesedi olayında anne adliyeye sevk edildi.

Olay, Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili anne Bilge Çapa ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi Beyza Çapa dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden Beyza Çapa emniyetten serbest bırakılırken, anne Bilge Çapa ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Bilge Çapa, burada basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorunu ise cevapsız bıraktı.

Bebek kontrol için sağlık kuruluşundan çağırılmış

Öte yandan cesedi bulunan bebeğin 11 Eylül tarihinde dünyaya geldiği bilgisine ulaşıldı. Bebeğini kontrol için sağlık kuruluşundan çağrıldığı ancak götürülmediği için polis ekiplerine bilgi verildiği, bu nedenle emniyet güçlerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Emzirirken boğulduğunu iddia etti

Öte yandan annenin bebek için kayıp ihbarında bulunduğu da ileri sürülürken, anne Bilge Çapa'nın emniyetteki ilk ifadesinde bebeği emzirirken boğulduğunu ve hayatını kaybedince de evlerinin karşısında tarlaya gömdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Anne Bilge Çapa'nın adliyedeki işlemleri sürüyor.