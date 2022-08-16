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Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı

Ordu 3. sayfa haberleri... Ordu'da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ordu haberi: Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 29 şahıs yakalandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 29 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 39 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 29 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Ordu 3. Sayfa Haberler

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