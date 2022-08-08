Haber : Son dakika haberi | Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ordu'da tünelde otobüs otomobille çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ordu'da tünelde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (64) yönetimindeki 28 AG 505 plakalı yolcu otobüsü ile E.T.'nin (22) kullandığı 52 AN 648 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan İ.T. (69) hayatını kaybetti, M.T. (53) isimli kadın da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Selim Kuşcu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu Ordu 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title