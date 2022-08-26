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Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da otomobil evin duvarına çarptı

3. Sayfa Haberleri

Ordu 3. sayfa haberi | Ordu'da otomobil evin duvarına çarptı

Ordu 3. sayfa haberi... Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil kontrolünün kaybedilmesinin ardından önce doğalgaz kutusuna, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil kontrolünün kaybedilmesinin ardından önce doğalgaz kutusuna, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

Olay, Kaledere Mahallesi Şehit Yaşar Güney Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu bir kadının kullandığı WW-985-EE plakalı otomobil, sürücüsünün geriye doğru park etmeye çalıştığı sırada kontrolünü kaybetmesiyle aşağı doğru kayarak önce doğalgaz kutusuna, ardından bir binanın duvarına çarptı. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Aracın kontrolünü bir daha sağlayamayan sürücü, olayın şokunu yaşarken, sokaktaki doğalgaz kutusu ise parçandı. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle kapı dışında bulunan doğalgaz kesilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla sürücü araçtan çıkarıldı.

İki binanın arasında kalarak sıkışan otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ünye Ordu 3. Sayfa Haberler

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