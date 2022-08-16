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Ordu yerel haberleri... Ordu'da kulübe yangını

3. Sayfa Haberleri

Ordu haberleri: Ordu'da kulübe yangını Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında kulübe alevlere teslim olurken, içerisinde bulunan piknik tüpü ise bomba gibi patladı.

Ordu'da kulübe yangını

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında kulübe alevlere teslim olurken, içerisinde bulunan piknik tüpü ise bomba gibi patladı.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ayanikola 2. Sokak üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen kulübede akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının çıktığını gören mahalle sakinleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplere haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık bir saat söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Piknik tüpü bomba gibi patladı

Yangını gören yöre sakinleri kulübenin içerisinde bulunan piknik tüpünün bomba gibi patladığını söyleyerek kısa süreli panik yaşadı. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü o anlarda ise itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti.

Patlama ve çıkan yangın sonucu ölen yada yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - 3. Sayfa

Ünye Ordu 3. Sayfa Yerel Haberler

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