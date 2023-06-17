Operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi
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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 15-16 Haziran 2023 tarihlerinde icra edilen Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç (Cilo-Alandüz) operasyonu kapsamında çok sayıda yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa