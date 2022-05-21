Operasyonda helikopterin inişi sırasında düşen güvenlik korucusu yaralandı - Haberler

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Operasyonda helikopterin inişi sırasında düşen güvenlik korucusu yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Operasyonda helikopterin inişi sırasında düşen güvenlik korucusu yaralandı Erzincan'ın Kemah ilçesi ile Tunceli'nin Ovacık ilçesi arasında devam eden terör operasyonunda helikopterin inişi sırsında düşerek kafasını çarpan güvenlik korucusu yaralandı.

Operasyonda helikopterin inişi sırasında düşen güvenlik korucusu yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesi ile Tunceli'nin Ovacık ilçesi arasında devam eden terör operasyonunda helikopterin inişi sırsında düşerek kafasını çarpan güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucu helikopterle Kemah'a oradan da ambulansla Erzincan'daki hastaneye getirildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Tunceli kırsalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürdürülen terör operasyonunda görevli güvenlik korucusu, helikopterin inişi sırasında düşerek kafasını çarptı. Yaralanan korucu hemen askeri helikopterle Kemah ilçesindeki Alp Karakoluna getirildi. Buradan ambulansa konulan korucu, karayoluyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı korucunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - 3. Sayfa

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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