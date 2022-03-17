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Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi Davanın ilk duruşması 29 Mart Salı günü görülecek Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

Davanın ilk duruşması 29 Mart Salı günü görülecek

SAMSUN - Samsun'da Onur Anıtı'na saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Uyuşturucu suçlarından suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen C.R.F.ve B.F.hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame tanzim edildi ve Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Başsavcılık iki şüpheli hakkında 5816 sayılı "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun"un 1/2 ve 2/1. maddeleri gereği ceza tayinlerinin alt sınırdan uzaklaştırılarak 1 yıldan 7,5 yıla kadar ve Türk Ceza Kanunu'nun 152/1.a, 35, 37, 44, 53, 54 ve 63. maddeleri gereği "Kamu malına zarar verme" suçlarından da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıp, mala zarar verme teşebbüs aşamasında kaldığından dolayı da ilgili indirim maddelerinin uygulanmasını talep etti. Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşmasının 29 Mart Salı günü saat 10.25'te görüleceği öğrenildi.

Olay

Samsun'da 3 Şubat Perşembe günü sabaha karşı lüks cip ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş, başarılı olamayınca yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etmiş, akraba oldukları öğrenilen C.R.F.ve B.F.yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheliler olaydan bir gün sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

Onur Anıtı'na saldıranlar hakkındaki iddianame kabul edildi

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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