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Önüne çıkan otomobile çarpan motosikletli havada takla attı

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Samsun'da önüne dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün havada takla atarak yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Önüne çıkan otomobile çarpan motosikletli havada takla attı

Motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı

SAMSUN - Samsun'da önüne dönüş yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün havada takla atarak yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Abdülhak Hamit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen ve önüne dönüş yapan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü havada takla attıktan sonra park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddede seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen ve önüne dönüş yapan otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa trafik Samsun Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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