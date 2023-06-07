Önüne çıkan araca çarpmamak için refüje çıkıp ters döndü Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapması sonucu otomobil, orta refüje çarparak ters döndü.

Önüne çıkan araca çarpmamak için refüje çıkıp ters döndü

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapması sonucu otomobil, orta refüje çarparak ters döndü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesinde meydana geldi. Serik istikametine giden İbrahim S. T'nin kullandığı otomobil seyir halindeyken aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu devrildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza sonrası sürücü İbrahim S. T. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.