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Önüne aniden çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önüne aniden çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Korucu Sokak üzerinde 14.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.E. hakimiyetindeki 57 AAS 512 plakalı motosiklet seyir halindeyken önüne aniden çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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