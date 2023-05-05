Önündeki otomobile arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı

SAMSUN Samsun'da önündeki otomobile arkadan çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 AIZ 307 plakalı otomobil, önünde seyir eden Sabri Sakaltaş yönetimindeki 06 DN 3019 plakalı otomobile arkadan çarpıp yol artasına takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan olmazken, takla atan otomobilin sürücüsü ise kaçtı. Diğer otomobil sürücüsü Sabri Sakaltaş, kaza yerine gelen polislere kendisini çarpıp takla atan aracın sürücüsünün telefonla konuştuktan sonra kaza yerinde hızla uzaklaştığını söyledi.