Önünde seyreden araca çarpıp refüje giren otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da önünde seyreden otomobile çarpıp ardından refüje girerek durabilen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Sülümenli Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K., idaresindeki 26 AAR 933 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyreden M.T.'nin kullandığı 03 ACN 393 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girdi. Kazanın ardında çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile F.K., yaralandı. Yaralılar ardından olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR