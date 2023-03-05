Onlarca vatandaş, AVM otoparkında mahsur kaldı

Yoğun egzoz gazına maruz kalanlar korna sesleriyle yardım istedi

Gaz birikintisine karşı gergin anlar yaşandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekira AVM'de yaşanan yoğunluk sonrası onlarca araç otoparkta mahsur kaldı. Araçların egzozlarından çıkan yoğun gazlar nedeniyle zaman zaman gergin anlar yaşandı.

İlçede bulunan Tekira AVM'de haftasonu yaşanan yoğunluk sonrası vatandaşlar AVM'ye akın etti. Akşam saatlerinde alışverişini tamamlayan vatandaşlar, araçlarıyla AVM'den çıkmak isteyince AVM'nin otoparkında yoğunluk oluştu. Yoğunluk sonrası onlarca araç Tekira AVM otoparkında mahsur kaldı. Mahsur kalan onlarca aracın çalışır vaziyette olması da egzozlardan çıkan gazların otoparkta birikmesine neden oldu. Kimi vatandaşlar egzoz gazı kokusu biriktintisi sebebiyle otoparktan yayan çıkarken araç sürücüleri de mahsur kaldıkları otoparkta korna çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.

AVM otoparkındaki araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, "Yarım saatir bekliyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz. Arabada çocuklar var sonuçta arabanın egzozu var. Arabayı da çalıştıramıyorsun. Koku geliyor çocuklara zararlı. Dakikalardır bekliyoruz. Biz çözüm bulan yok. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz.