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Öncü, artçı olarak hareket eden otomobillerden bakın ne çıktı?

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öncü, artçı olarak hareket eden otomobillerden bakın ne çıktı?

Afyonkarahisar'da polis öncü, artçı olarak hareket ettikleri tespit edilen otomobilleri takibe aldı.

Afyonkarahisar'da polis öncü, artçı olarak hareket ettikleri tespit edilen otomobilleri takibe aldı. Otomobilleri durduran ekipler 4 adet ruhsatsız silah, çok sayıda mermi ve 46 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Edebilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öncü, artçı olarak hareket ettikleri tespit edilen otomobilleri takibe aldı. Ardından ekipler araçları Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 46 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirdi. Olayın ardından her iki araçta da bulunan O.E.B., B.Ş., F.A., E.A., Ç.A. ve B.C., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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