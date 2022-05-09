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Önce yumurtalı, unlu eğlence yaptılar, sonra yolu trafiğe kapattılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce yumurtalı, unlu eğlence yaptılar, sonra yolu trafiğe kapattılar Esenyurt'ta asker eğlencesinde yumurtalı, unlu eğlence yapıldı Trafiği kapatan grup meşalelerle şov yaptı Afrikalı genç de halay başı olarak eğlenceye katıldı Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen asker eğlencesinde...

Önce yumurtalı, unlu eğlence yaptılar, sonra yolu trafiğe kapattılar

Esenyurt'ta asker eğlencesinde yumurtalı, unlu eğlence yapıldı

Trafiği kapatan grup meşalelerle şov yaptı

Afrikalı genç de halay başı olarak eğlenceye katıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen asker eğlencesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Asker adayına önce unlu-yumurtalı uğurlama yapan arkadaşları daha sonra meşaleler ile yolu kapatarak magandalık yaptı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde bir gencin askerlik eğlencesi için toplanan kalabalık ortalığı birbirine kattı. Asker adayını, un ve yumurtaya bulayan gençler daha sonra halay çekerek eğlenmeye başladı. Bu sırada Afrikalı bir komşularını halay başı yapan grup ile davulcu arasında renkli görüntüler oluştu. Mahalle arasındaki kutlamanın bitmesiyle otomobillerine atlayan gençler, camlardan sarkarak meşaleli konvoy oluşturdu. Trafiği tehlikeye atan ekip, daha sonra yolu da kapatarak asker adayını omuzlara aldı. Yaşanılan olayları ise cep telefonu kamerasına kaydeden grup daha sonra olaysız bir biçimde dağıldı.

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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