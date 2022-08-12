Önce yanaştı, sonra cep telefonlarını çaldı Gaziantep'te yankesicilik suretiyle yolda yürüyen 3 vatandaşın cep telefonunu çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı. Gaziantep'te yankesicilik suretiyle yolda yürüyen 3 vatandaşın cep telefonunu çaldığı tespit edilen şahıs yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan İ.Y. isimli şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçemiz Alaybey ve Karatarla mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen yankesicilik suretiyle yolda yürüyen 3 vatandaşın cep telefonunun çalınması olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde 3 vatandaşın cep telefonlarını yankesicilik suretiyle çalan İ.Y. isimli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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