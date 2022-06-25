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Önce tekmeyle alarmı kontrol etti, sonra aracı çaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce tekmeyle alarmı kontrol etti, sonra aracı çaldı

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz iki kişi, tekmeyle alarmını kontrol ettikleri aracı çaldı.

Küçükçekmece'de kimliği belirsiz iki kişi, tekmeyle alarmını kontrol ettikleri aracı çaldı. Zanlıların otomobili çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün 05.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi sokağa gelerek önce etrafı kontrol etti, şahıslardan biri araca tekme atarak araçta alarm olup olmadığına baktı. Araçta alarm olmadığını anlayan ve yüzünde maske olan iki şahıstan biri önden yürüyüp sokağı kontrol ederek giderken, diğer şahıs ise 34 UG 5054 plakalı araca binerek gitti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

"Tekme atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti"

Sabah işe gitmek için aracına gelen Cengiz Altındal, aracın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarına bakan Altındal aracının iki kişi tarafından çalındığını gördü. Araç sahibi güvenlik kameralarıyla karakola giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Çalınan aracıyla ilgili konuşan Cengiz Altındal, "Bende iki araç vardı. Biriyle işe gitmiştim, diğeri buradaydı. Sabah işten geldiğimde aracımın olmadığını fark ettim. O aracı ağabeyim kullanıyordu. Sonra ağabeyime araç nerede diye sordum. Ağabeyim de 'oraya bırakmıştım' dedi, ben de orada yok dedim. Aşağıda kamera var. Sonra çalındığını fark ettik. Kameradan baktık, 2 kişilerdi, yüzleri maskeliydi. Bir tanesi tekme attı, tekme atan kişi 3 kere tekme attı. Tekmeyi atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti. Sonra arabaya bindi. Biri aşağı doğru yürüdü, diğeri de aracı alıp gitti. Biz şikayetçi olduk. Araç yaklaşık 70 bin lira değerinde" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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