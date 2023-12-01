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Önce rehin aldı, sonra çevreye rastgele ateş açtı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elindeki tüfekle rehin aldığı kişiyi polisi görünce bırakan, daha sonra da rasgele çevreye ateş açan şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin rehin aldığı kişinin ortağı olduğu ve aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu ileri sürüldü.

- Önce rehin aldı, sonra çevreye rastgele ateş açtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde elindeki tüfekle rehin aldığı kişiyi polisi görünce bırakan, daha sonra da rasgele çevreye ateş açan şahıs, ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin rehin aldığı kişinin ortağı olduğu ve aralarında alacak-verecek meselesi sebebiyle husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Olay, Damlar Mahallesi Gurur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, F.K.'nın elindeki tüfekle birini rehin aldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa sürede adrese gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisi karşısında gören F.K. ise rehin aldığı kişiyi bırakıp, çevreye rastgele ateş açtı. Ekipler şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. F.K.'nın yakınları da ikna etmek üzere olay yerine geldi. Polis ekipleri ve yakınlarının yaklaşık 1 saatlik ikna çalışmaları neticesinde F.K., elindeki tüfeği polis ekiplerine teslim etti. F.K. gözaltına alındı, olay yerinde bulunan otomobilde ve evde de inceleme yapıldı.

Öte yandan, F.K.'nın rehin aldığı kişinin ortağı olduğu ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başiskele Kocaeli Güvenlik Soruşturma Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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