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Önce otomobile ardından hafriyat kamyonuna çarpıp kaçtılar

3. Sayfa Haberleri

Ataşehir'de bir otomobil önce seyir halindeki araca ardından park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

Ataşehir'de bir otomobil önce seyir halindeki araca ardından park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza sonrası otomobil içerisinde bulunan 3 kişi olay yerinden kaçarken kazada yaralanan olmadı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Atatürk Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FPJ 771 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce aynı cadde üzerinde seyir halinde olan 34 JK 3857 plakalı başka bir otomobile ardından yol kenarında park halinde olan 34 ZH 9267 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasındaki kaldırıma çıktı. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişinin araçla kaçtığı belirtildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ataşehir 3. Sayfa Haberler

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