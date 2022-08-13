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Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü

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Önce okuldan hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken kamerayı söktü

Gaziantep'te bir şahıs, önce okuldan hırsızlık yaptı sonra da o anları kayda alan güvenlik kamerasını söktü.

Gaziantep'te bir şahıs, önce okuldan hırsızlık yaptı sonra da o anları kayda alan güvenlik kamerasını söktü. Güvenlik kamerasından tespit edilen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eydibaba Mahallesi'ndeki bir okulda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle operasyon düzenlendi.

Önce hırsızlık yaptı, sonra kendisini çeken güvenlik kamerasını söktü

Düzenlenen operasyonla, okulda meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kaydı olan 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 12 adet kaydı bulunan A.Ü. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, okuldaki hırsızlık anları sonrası kendisini kayda alan güvenlik kamerasını sökmesi ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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