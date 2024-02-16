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Önce kavga etti ardından yola çıkıp silahla araçları böyle tehdit etti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek kavgasından sonra bir kişi yola çıkarak av tüfeğiyle yolda araç durdurmaya çalıştı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Önce kavga etti ardından yola çıkıp silahla araçları böyle tehdit etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alacak verecek kavgasından sonra bir kişi yola çıkarak av tüfeğiyle yolda araç durdurmaya çalıştı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Süleymanpaşa İlçesi Çınarlı Mahallesinde aile bireyleri ile alacak verecek kavgasına karışan Ö.İ. daha sonra ilçedeki Hayrabolu Caddesi üzerine çıkarak yoldan geçen araçlara elindeki ruhsatsız av tüfeğini göstererek tehditlerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahıs, yolun ortasında silah zoruyla durdurduğu araca binmeye çalışırken şahsın aracın kapısını açmasıyla araç hızlanarak ilerlemeye çalıştığı gözlendi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, silahlı şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Elindeki av tüfeği ile beraber yakalanan Ö.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ö.İ. sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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