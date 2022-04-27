Son dakika haberi! Gaziantep'te feci kaza... Yaşlı adama önce kamyonet sonra otomobil çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Gaziantep'te feci kaza... Yaşlı adama önce kamyonet sonra otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te feci kaza... Yaşlı adama önce kamyonet sonra otomobil çarptı Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde bekleyen yaşlı adama vatandaşlar yardım etti Gaziantep'te yoğun trafiğin bulunduğu caddede yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, önce kamyonet sonra da otomobilin...

Gaziantep'te feci kaza... Yaşlı adama önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Dakikalarca yerde hareketsiz şekilde bekleyen yaşlı adama vatandaşlar yardım etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te yoğun trafiğin bulunduğu caddede yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, önce kamyonet sonra da otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza sonrası dakikalarca yerde hareketsiz şekilde bekleyen yaşlı adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalıştı.

Kaza, öğle saatlerinden sonra Gaziantep Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi İpekyolu üzeri Gatem Kavşağı yakınlarından meydana geldi. İddiaya göre, yoğun trafiğin bulunduğu tarihi İpekyolu'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama önce bir kamyonet sonra otomobil çarptı.

Vatandaşlar hem yardım etti hem de yakınlarına ulaşmaya çalıştı

Yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kaza sonrası dakikalarca yerde hareketsiz şekilde bekleyen yaşlı adamın yardımına koşan çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine ihbarda bulunduktan sonra yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Yaşlı adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan bazı vatandaşlar aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığını iddia ederek yetkililere çözüm çağrısında bulunurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title