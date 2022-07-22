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Önce hırsızlık yaptılar, sonra plakasını çamurla gizledikleri aracı yıkadılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te, plakasını çamurla gizledikleri araçla bir iş yeri önüne gelerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, olaydan sonra araçlarını yıkadı.

Gaziantep'te, plakasını çamurla gizledikleri araçla bir iş yeri önüne gelerek hırsızlık yapan 2 şüpheli, olaydan sonra araçlarını yıkadı. Hırsızlık ve oto yıkama anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, kimlik ve yer tespitleri sonrası önce yakalandı sonra tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

ÖNCE HIRSIZLIK YAPTILAR, SONRA DA PLAKASINI ÇAMURLA GİZLEDİKLERİ ARACI YIKADILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda, plakasını çamurla gizledikleri araçla iş yeri önüne gelerek hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi. Hırsızlık anları ve hırsızlık sonrası plakası çamurlu aracı yıkama anları güvenlik kameralarına yansıyan M.Ş. ve A.R. isimli iki şüpheli yakalandı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler, yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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