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Önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandılar

Konya'da bir evden çaldıkları 10 bin lira değerindeki eşyayı götürdükleri sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler, polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da bir evden çaldıkları 10 bin lira değerindeki eşyayı götürdükleri sırada güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler, polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, hırsızlık yapılan evde ve sokakta yapılan incelemelerin ardından güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelilerini tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, olay sonrası şüphelilerin çaldığı 10 bin lira değerindeki televizyon, halı, ev eşyasını götürdükleri görülüyor. Ekipler yapılan çalışma sonrası şahısların 17 adet suç kaydı olan Ali A. (35) ve 8 adet suç kaydı olan kardeşi Salih A. (31) olduğunu belirledi. 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların evlerinde yapılan aramada 1 adet soba, süs eşyaları, dörtlü ocak ve 1 adet battaniye bulunarak sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Meram Konya 3. Sayfa Haberler

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