Son dakika haberi... Eski eşini başından vurup, intihar eden adam hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Eski eşini başından vurup, intihar eden adam hayatını kaybetti Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 sene önce boşandığı eski eşini başından vurarak öldüren adam aynı tabancayla intihar etti ve 9 saat sonra yaşamını yitirdi.

Eski eşini başından vurup, intihar eden adam hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 sene önce boşandığı eski eşini başından vurarak öldüren adam aynı tabancayla intihar etti ve 9 saat sonra yaşamını yitirdi. Eski eşi Fadime Cumahastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Kahraman Çetinkaya ise ağır yaralı götürüldüğü hastanede 9 saat sonra hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00'de Turgutalp mahallesi Mimar Sinan bulvarı üzerindeki dolmuş durağında meydana geldi. Kahraman Çetinkaya(41), İnegöl Devlet Hastanesinde görevli temizlik personeli olan eski eşi Fadime Cuma(40)'yı işe giderken gördü. Çetinkaya, eski eşi ile tartışmaya başladı. Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşinin başına ateş etti. Ardından ise kendi başına ateş ederek intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Kahraman Çetinkaya, olaydan 9 saat sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cuma ve Çetinkaya'nın cenazeleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.