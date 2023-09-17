Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şüpheli, önce boşama aşamasında olduğu eşini sonra da kendini bıçakladı. Olay yerinden kaçan şahsı polis ekipleri yerdeki kan izlerini takip ederek yakaladı.

Önce eşini sonra kendini bıçakladı... Zanlıyı yerdeki kan izleri ele verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şüpheli, önce boşama aşamasında olduğu eşini sonra da kendini bıçakladı. Olay yerinden kaçan şahsı polis ekipleri yerdeki kan izlerini takip ederek yakaladı.

Olay, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.G. (49), önce boşanma aşamasında oluğu eşi G.G.'yi sonrasındaysa kendini bıçakladı. G.G. kanlar içinde kalırken, şüpheli koca ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise yerdeki kan izlerini adım adım takip etti. Lokman Hekim Caddesi'nden Canlar Sokak'a kaçan C.G., boş arazide yaralı halde bulundu. Ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı. Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.23 yıllık evli olan çiftin, boşanma aşamasında oldukları bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.