Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada - Haberler

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Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı.

PURSAKLAR, ANKARA (İHA) - Önce düştü, sonra çalmaya çalıştığı içecekler patladı...Sakar hırsız kamerada

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde hırsızlık için girdiği markette önce düşen ardından çalmaya çalıştığı içecekler üzerine patlayan hırsız kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesinde bir markete 1 saat içinde iki defa gelen hırsız, önce çıktığı suların üzerinden düştü, sonraki gelişinde de enerji içeceklerini çalmak isterken içecekler patladı. Hırsızın bu görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - 3. Sayfa

Pursaklar, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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