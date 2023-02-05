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Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler

3. Sayfa Haberleri

Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek kullanılırken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek kullanılırken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 3. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan ikili sokak üzerinde önce sözlü olarak tartıştı. Daha sonra bir kişinin otomobile gidip bagajdan tüfeği alarak kavga ettiği kişilere ateş ettiği ileri sürüldü. Pompalı tüfeğini çimenliklere atan şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen şahsı ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kuşadası Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler

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