Önce çarptı sonra yoluna devam etti - Haberler

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Önce çarptı sonra yoluna devam etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce çarptı sonra yoluna devam etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanında bulunan motosikletli kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanında bulunan motosikletli kuryeye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Otomobil sürücüsünün umursamaz tavırları ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı Yeni Cami mevkiinde meydana gelen olayda, sinyalizasyon ışıklarının yeşile dönmesiyle birlikte 60 ACU 505 plakalı Volkswagen marka otomobil, araçların arasından geçen motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ayağından yaralanırken, otomobil sürücüsü ise duruma aldırış etmeden yoluna devam etti. Otomobil sürücüsünün umursamaz tavırları başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçların arasından geçen motosikletli kuryeye otomobilin çarpması, otomobilin sürücüsünün ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi yer alıyor. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Yeni Cami, Otomobil, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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