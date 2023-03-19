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Önce çarptı, sonra kaçtı: Trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Önce çarptı, sonra kaçtı: Trafik kazaları KGYS'ye yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan minibüsün çarpması ve ardından olay yerinden kaçması kameralara yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan minibüsün çarpması ve ardından olay yerinden kaçması kameralara yansıdı.

Şubat ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. İlk görüntüde, Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve her iki aracın refüje çıkarak ilçe isminin belirtildiği tabelayı devirdiği görüldü. İkinci görüntüde Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi Çark Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, aynı istikamette seyir halinde olan minibüsün çarpması, ardından olay yerinden kaçması yer alıyor. Diğer görüntüde ise Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı'nda kavşağa giren otomobilin kontrolünü kaybederek, yön tabelasına çarpması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Sakarya 3. Sayfa Haberler

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