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Önce çaldılar, sonra parçaladılar

3. Sayfa Haberleri

Önce çaldılar, sonra parçaladılar

Kayseri'de bir aracı çaldıktan sonra parçalara ayıran 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Kayseri'de bir aracı çaldıktan sonra parçalara ayıran 4 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ile ilgili çok sayıda kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, olayın şüphelilerinin M.Y., G.A., H.K. ve O.D. olduğunu belirledi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin çaldıkları otomobilin motor üst kapağı, akü, distribütör, karbüratör gibi parçalarını söktükleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin kaçarken kullandıkları motosikletin de yapılan sorgulamasında 2021 yılında Talas Polis Merkezi Amirliği idaresinden çalıntı kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'oto hırsızlığı', 'otodan hırsızlık' ve 'motosiklet hırsızlığı' suçlarından işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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