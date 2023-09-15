"Önce atlayacağım" dedi ardından evdeki eşyaları sokağa fırlattı: O anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta madde bağımlısı adam ortalığı birbirine kattı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, ortalığı birbirine kattı. Yaşadığı evin balkonuna çıkarak önce atlayacağını söyleyen adam, ardından ise dairede bulunan eşyaları sokağa attı. Uzun süren ikna çabalarının sonucunda özel harekat polislerinin de desteği ile evden çıkarılan şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı bir adam, evinin balkonuna çıkarak atlayacağını söyledi. Mahalleli, şahsı durdurmak için durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra atlamaktan vazgeçen şahıs bu sefer de yaşadığı dairedeki eşyaları sokağa atmaya başladı. Uzun ikna çabalarından sonuç alamayan polis ekipleri ise özel harekat polislerinin desteği ile daireye girerek adamı yakaladı. Olayın ardından şahıs ambulans ile hastaneye götürülürken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.