OMÜ Tıp'ta yangın

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Tıp Fakültesi'nin 2. katı Genel Cerrahi Servisi soyunma odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dolayısıyla odalar ve koridor dumanla kaplandı. Hastanenin üst katları da dumandan etkilendi. Bazı hastalar ve hasta yakınları zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın dolayısıyla bazı hastalar ve hasta yakınları binadan tahliye edildi. - SAMSUN