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OMÜ Tıp'ta meydana gelen yangınla ilgili açıklama

3. Sayfa Haberleri

OMÜ Tıp'ta meydana gelen yangınla ilgili açıklama

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Cana ve ciddi anlamda mala gelen bir sıkıntı yoktur" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Cana ve ciddi anlamda mala gelen bir sıkıntı yoktur" dedi.

Tıp Fakültesi'nin 3. katı Genel Cerrahi Servisinde bulunan personel giyinme odasındaki elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın dolayısıyla odalar ve koridor dumanla kaplandı. Hastanenin üst katları da dumandan etkilendi. İtfaiye ve OMÜ personelinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili açıklama yapan Rektör Ünal, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. kat Genel Cerrahi Servisi personel giyinme odasında bugün üzücü bir olay yaşadık. Şükür olsun herhangi bir yaralanma ve hastaları tahliye etme konusunda sıkıntı yoktur. Üniversitemiz daha önce bunun tatbikatını yapmıştı. Üniversitemiz kendi imkanlarıyla itfaiye daha gelmeden söndürebileceği çapta bir yangın oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. İtfaiye çalışmalarını sürdürüyor. Önemli olan şey bir cana ve ciddi anlamda mala gelen bir sıkıntı yoktur. Hasta tahliyesine ihtiyaç yoktur. Soğutma çalışmaları bitti, şu anda temizlik yapılıyor. Kısa bir süre içerisinde hizmete alınacaktır" diye konuştu.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye hastaneden ayrıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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